Faciadan dönüldü! Zeytinburnu'nda binadan kopan parçalar arabaları hurdaya çevirdi

Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm kapsamında bulunan bir binanın çatısından kopan beton parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, üç araçta büyük hasar oluştu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm sürecindeki 4 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları sokağa düştü. Parçalar, sokakta park halinde bulunan üç aracın üzerine isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise binada ve çevresinde çalışma başlattı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, beton parçalarının düştüğü üç araçta ağır hasar meydana geldi. Ekiplerin olayla ilgili inceleme ve çalışmaları sürüyor.