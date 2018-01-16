İzmir’de su dolu inşaat çukurunda hayatını kaybeden iki çocuğun yaşam öyküsü yürek burktu. Yusuf 7, kardeşi Ali ise 5 yaşındaydı. Aile hurda toplamak için köyden İzmir’e gitmişti. Hiçbir önlemin olmadığı kentsel dönüşüm alanındaki su dolu çukur 2 kardeşin hayatına mal oldu.

Yusuf ve Ali… Bir yedi diğeri 5 yaşındaydı… İki kardeş İzmir’de kentsel dönüşüm alanına açılan su dolu çukura oynamak için girmişlerdi. Bir daha çıkamadılar.



2 kardeşim ölümünün altından geçim derdi çıktı. Tencirlioğlu ailesi İzmir’e Kahramanmaraş’tan gelmişti. Kış aylarında İzmir’e kâğıt ve hurda toplamaya gelmişti aile…



Köy çocuklarıydı onlar… Kahraman Maraş’tan İzmir’e onları getiren şey geçim derdiydi...



Göz göre göre hayatını kaybetti Yusuf ile Ali… Kentsel dönüşüm alanında çukur açılmış ancak hiçbir önlem alınmamıştı.



2 kardeşin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2'si firma yetkilisi 6 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.





ulusal.com.tr