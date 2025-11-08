Faciadan geriye sadece kül ve metal yığınları kaldı! 6 ki̇şi̇ye mezar olan parfüm tesi̇si̇ görüntülendi̇

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan iki katlı parfüm dolum tesisinde sabah saat 09.00 sıralarında büyük bir yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede tüm tesisi sardı.

Yangın, fabrikanın yanında yer alan bir binanın çatısına da sıçradı.