Faciadan geriye sadece kül ve metal yığınları kaldı! 6 ki̇şi̇ye mezar olan parfüm tesi̇si̇ görüntülendi̇
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin can verdiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından ortaya çıkan yıkım, facianın boyutunu gözler önüne serdi. Dronla çekilen görüntülerde, tesisten geriye hiçbir şeyin kalmadığı görüldü.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan iki katlı parfüm dolum tesisinde sabah saat 09.00 sıralarında büyük bir yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede tüm tesisi sardı.
Yangın, fabrikanın yanında yer alan bir binanın çatısına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin uzun süren yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ancak yangın sırasında içeride bulunan 6 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, yakınlarını kaybeden aileler olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Yangının ardından yapılan incelemelerde, tesisin büyük bölümünün tamamen kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.
Dron ile kaydedilen görüntülerde, fabrikanın iç kısmında meydana gelen ağır hasar net şekilde görüldü.
Yangının etkisiyle tesisin tüm iç donanımı kül olurken, metal iskeletlerin dahi eridiği ve büyük tahribat oluştuğu belirlendi.