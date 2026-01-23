Facianın eşiğinden dönüldü! Arnavutköy'de İETT otobüsü ormana uçtu

Arnavutköy'de sabah saatlerinde yolcu dolu bir İETT otobüsünün freni boşaldı; kontrolden çıkan aracın ormanlık alana girmesiyle yolcular büyük panik yaşadı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan ve içinde yolcuların bulunduğu MK22 hat numaralı İETT otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Hızla savrulan otobüs, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.

YOLCULAR KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Otobüsün ağaçlık alana girmesiyle araç içerisinde büyük bir panik havası oluştu. Kazanın hemen ardından yolcular, otobüsten kendi imkanlarıyla tahliye oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde kazada ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edildi.

Facianın eşiğinden dönülen olay sonrası, hasar gören aracın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

arnavutköy
