Facianın eşiğinden dönüldü! Balıkesir'de yolcu treni raydan çıktı
Balıkesir'de etkili olan toprak kayması, Bandırma-İzmir seferini yapan yolcu treninde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Tonlarca ağırlıktaki lokomotif ve bir vagonun raydan çıktığı kazada, facianın kıyısından dönüldü.
Olay, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Bandırma-İzmir seferini gerçekleştiren 6 Eylül Ekspresi, seyir halindeyken bölgedeki toprak kayması nedeniyle raylardan çıktı. Heyelanın etkisiyle trenin lokomotifi ve bir vagonu yoldan savruldu.
YOLCULAR OTOBÜSLERLE TAHLİYE EDİLDİ
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye ivedilikle çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Trende bulunan yaklaşık 145 yolcu, kaza bölgesine yönlendirilen otobüslere bindirilerek güvenli bir şekilde nakledildi.
Heyelan nedeniyle demiryolu hattına düşen kayalar ve toprak yığını ulaşımı aksatırken, kazada herhangi bir yolcunun veya personelin yaralanmaması en büyük teselli kaynağı oldu.
Ekipler, demiryoluna dökülen kayaların temizlenmesi ve raydan çıkan lokomotif ile vagonların en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlattı.