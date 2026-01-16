Facianın eşiğinden dönüldü! Yalıtım fabrikası alevlere teslim oldu, işte son durum

Olay, İzmir’in Menderes ilçesinde yer alan İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.

Bölgede faaliyet gösteren ve yalıtım malzemesi üretimi yapan tek katlı bir fabrikada, saat 08.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇALIŞANLAR SON ANDA TAHLİYE EDİLDİ

Fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın hemen ardından fabrika personeli, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan binayı güvenli bir şekilde tahliye etti. Çalışanların bu soğukkanlı ve hızlı tahliyesi sayesinde olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangına 13 araç ve 45 personelle müdahale eden ekipler, alevleri söndürmek için yoğun bir çalışma yürüttü.

Operasyon sonucunda yangın saat 09.15 itibarıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkin müdahalesi, alevlerin sanayi bölgesindeki diğer tesislere sıçramasını önleyerek daha büyük bir maddi hasarın önüne geçti.