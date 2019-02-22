İzmir Bornova Eğridere Köyünde yaşanan heyelan sonrası 27 hane boşaltıldı. Ancak bir hane var ki evini ve ahırını boşaltmıyor. "Öleceksem burada öleceğim" diyen Fadime teyze zarar gören evini terk etmiyor

Heyelan nedeniyle oluşan yarığın hemen dibindeki evde Fadime Teyze oturuyor. Heyelana inat evinin çatısını onarmaya hayvan damında çalışmaya devam ediyor.



Torunu Süleyman Yılmazer, hiç kimsenin Fadime Teyzeyi evden çıkartmaya ikna edemediğini söyledi.



81 yaşındaki Fadime Teyzeyi Jandarma'da ikna etmeye çalıştı ama başarılı olamadı.



Fadime Teyze ne köyünü ne de geçim kaynağı olan hayvanlarını terk etmek istemiyor.



HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr

