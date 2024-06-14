Fahiş fiyat ve stokçuluğa 2,3 milyar lira idari para cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fahiş fiyat ve stokçuluk fiillerini engellemek, vatandaşların ticari etiğe uygun olmayan davranışlar sonucu beslenme, barınma, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama hususundaki mağduriyetlerini bitirmek amacıyla denetimler, saha çalışmaları ve mevzuat değişikleri titizlikle sürdürülüyor.

Bakanlığın İç Ticaret ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi genel müdürlüklerinin merkez ve taşra teşkilatı, koordinasyon içerisinde toplumsal refahı sağlamak ve haksız kazanç eylemlerini engelleyerek adaletli piyasa yapısını tesis etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü, otomotiv, emlak ve kuyum sektörü başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri yaparak, idari yaptırımlar uyguluyor.

Çalışmalar kapsamında, Ocak 2023 ve 11 Haziran 2024 döneminde otomotiv sektörüne 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında 51 milyon 930 bin lira, ilan kısıtlaması için 89 milyon 769 bin 614 lira, yetki belgesi düzenlemesi için 21 milyon 73 bin 515 lira olmak üzere 162 milyon 773 bin 129 lira idari para cezası kesildi.

Bunun yanında, otomotiv sektörüne yönelik stokçuluk faaliyetleri kapsamında da aynı dönemde 823 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı bulunan firmalara 285 milyon 505 bin 988 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Aynı dönemde emlak sektörüne yönelik çalışmalar kapsamında ise 1932 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı bulunan 1447 firmaya 107 milyon 610 bin 682 lira idari para cezası uygulandı. Bu yıl kuyum sektöründe ise 310 firma denetlenerek, 24 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Genel Müdürlük, fahiş fiyat çalışmaları kapsamında ise sadece bu yıl 22 bin 520 gerçek ve tüzel kişiyi denetlerken, toplamda 37 bin 600 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı bulunan fiillere 235 milyon 188 bin 973 lira idari para cezası kesildi.

Genel Müdürlükçe, sektör bazlı denetimler yanında, yaş sebze meyve, ekmek, ihtiyaç ürünleri ve hazır beton gibi birçok ürün grubunun detaylı takibi yapılıyor. Bu kapsamda ürün ve sektör bazlı 42 bin 127 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Denetimlerde 3 bin 558 gerçek ve tüzel kişiye 814 milyon 678 bin 772 liralık para cezası verildi.