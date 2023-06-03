Fahiş kiranın önüne nasıl geçilecek? Ozan Bayrak'tan öneriler

Fahiş kira artışları vatandaşın en önemli sorunlarının başında geliyor. Bunun için de yasal bir düzenleme üzerinde duruluyor.



Düzenlemeyle fahiş artış yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Ancak bu uygulama ne kadar yeterli ve gerçekçi olacak?



Hukukçulara göre yapılması gereken ilk uygulamalardan biri tavan kira uygulaması.



Kira sözleşmelerinin belediyeler ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kontrol edilmesi de şart.



Vatandaşın kira öderken dikkat etmesi gerekenler de oldukça önemli. Burada da hukukçular devlet güvencesine dikkat çekiyor.



