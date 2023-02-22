Bakan Koca: "Maalesef endişelerimiz doğru çıktı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, binaların boş olduğunu bildiklerini belirtti. Yeni can kaybına tahammülleri olmadığını ifade eden Koca şunları söyledi:

- Binaların boş olduğunu biliyorduk. Ancak afet sebebi ile yeni can kaybı haberine dayanacak gücümüz olmadığı bir günde maalesef endişemiz doğru çıktı. Hatay'da 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. 562 kişi ise yaralandı.

Bakan Koca, afet sonrası bilgi almanın bir hak olduğunu ancak kaynağın güvenilirliğinin her zaman sağlam olmayabileceğini hatırlatarak şunları söyledi:

- Bir afet anında bilhassa da yaraları daha yeni sarılmakta olan bir afetten sonra yaşanan olayda gözlerin sağlık kurumlarına çevrilmesi en tabii bir durumdur. Bilgi merak konusu değil bir haktır. Fakat unutmamalı ki iyi niyetlerine rağmen haber kaynakları her zaman sağlam olmayabilir. Kaynağında adeta mühendis aklı olması gereken haberin dayanağı sağduyu testinden geçmemiş bir kaygı olabiliyor.

HATAY'DA YAŞANAN DEPREMLER

Bakan Koca, Hatay'da yaşanan depremlerle ilgili bilgileri paylaştı. Bakan Koca şunları ifade etti:

- Bu sözlerimin arkasından size Hatay'da yaşanan son depremler sebebiyle gündeme getirilen sağlık kurumlarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil ve ana bina, Samandağ Devlet Hastanesi, Reyhanlı Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi'nin B Bloğu ve Kırıkhan Devlet Hastanemiz ilgili bakanlık yani Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni hasar tespitinde hafif hasarlı ve kullanılabilir durumdadır. Buna rağmen kısmen tahliye edilmiştir. Buralarda acil müdahale üniteleri kurularak sağlık hizmetleri aksatılmadan devam etmektedir.

- Tedavisi süren bazı yoğun bakım hastalarımız Ankara, Adana ve Dörtyol Hastanelerine nakledilmiştir. Söz konusu hastaların sayısı ise 95'tir. Buralarda kendilerine çok daha iyi durumlarının gerektirdiği tıbbi hizmeti vereceğiz. Bu hastanelerimiz ise yakında tam kapasite ile hizmet verecektir.