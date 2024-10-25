Fahri trafik müfettişleri, park cezası yazma yetkisinin yeniden getirilmesini istedi

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyon oldu, daracık sokaklar otomobillerin ızdırabına doydu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt genelinde fahri trafik müfettişlerinin, park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gidildi. Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Sami Güleçyüz bu kararın yanlış olduğunu söyledi.

Sami Güleçyüz, "Artık kaldırımlar işgal altında, yaya geçitleri işgal altında. Yani insanlar, engelli vatandaşlarımız, onun dışında hamile kadınlar, yaşlılar, bunların geçitleri engelleniyor. Bundan altı ay kadar önce fahri trafik müfettişlerinin kestikleri park cezalarından şikayetler çok artmaya başlamıştı. Bununla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, fahri trafik müfettişlerinin park cezası yazmayı yetkisini kaldırmış oldu. Ancak bu fahri trafik müfettişlerinin bu park cezası yetkisinin kaldırılmasıyla İstanbul'da zaten karmakarışık olan bu park sorunu daha da karışık hale geldi maalesef." dedi.

Kaldırımlara yapılan parklardan en çok engellilerin muzdarip olduğunu belirten Güleçyüz, otoparkların bu kadar pahalı olması da vatandaşların hatalı parklar yapmasına sebep yaratıyor dedi. Güleçyüz, "Bundaki sebeplerden biri de İSPARK ücretlerinin özellikle İstanbul'da çok arttırılmış olması. Yani bunu makul bir dizeye getirilirse en azından sürücüler araçlarını İSPARK'a götürüp park ederlerse yollar biraz daha işgal altından kurtulmuş olur diye düşünüyoruz. Bizim amacımız ceza yazmak değil. Bizim amacımız caydırıcı olabilmek." ifadelerini kullandı.