Farklı din ve mezhep temsilcilerinden Müftü İlhan’a anlamlı ziyaret: Hoşgörü ve kardeşlik mesajı verildi

Hoşgörüsüyle bilinen Hatay’da birlik ve kardeşlik mesajları yükseldi. İskenderun’a atanan Müftü Dr. İhsan İlhan, kentteki farklı inanç gruplarının temsilcilerini makamında ağırladı.

Mardinliler Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde yapılan ziyarete, İskenderun’daki Rum Ortodoks, Ermeni, Alevi ve Bahai toplumu temsilcileri katıldı. Katılımcılar, “Etnik köken çok ama bu düzeni bozmayacağız, size başarılar dileriz” ifadeleriyle dayanışma mesajı verdi.

Toplantıda yapılan konuşmalarda, farklı inançların bir arada yaşadığı Hatay’da ortak kültürün korunmasının önemine dikkat çekildi. Temsilciler, “Kardeşlik ve dostluğu sürdüreceğiz, birliği her alana yaymalıyız, hoşgörü ortamında bir araya geliriz” sözleriyle mesajlarını paylaştı.

Yeni görevine başlayan Müftü Dr. İhsan İlhan ise, toplumun en büyük gücünün birlik ve dayanışma olduğunu vurgulayarak, “Sevgiyi merkeze koyduk, hep birlikte Hatay’ın kardeşlik ruhunu yaşatacağız” dedi.

Ziyarette yer alan Aydınlık Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Mehmet Yuva da konuşmasında Gazze, Sudan ve Suriye’de yaşanan gelişmelere değindi. Yuva, “Bir arada yaşayabiliriz, bölgedeki tehlikelere karşı birlikte olmalıyız” diyerek birlik çağrısında bulundu.