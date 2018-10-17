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Fatih Altaylı'dan polislere küfür: Onların şeflerini de hepsini de...

Park etmenin yasak olduğu alana aracını çektirmek isteyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya trafik polisi izin vermedi. Polislere "haysiyetsiz adamlar" diyen Altaylı, küfür ederek uzaklaştı.

Fatih Altaylı'dan polislere küfür: Onların şeflerini de hepsini de...

Polisle bir süre tartıştıktan sonra polisin yanından ayrılan gazeteci Fatih Altaylı, "onların şerefini de..." diyerek küfür etti

"Hastayı almak için araba geliyor, kadın evde ölüyor ve sen burada bana ambulans gelsin diyorsun. Haysiyetsiz adamlar sizi." dedi

Yoldan geçen bir vatandaş "onların şefleri var, git onlara söyle" demesi üzerine Fatih Altaylı "onların şeflerini de... hepsini de..." diyerek uzaklaştı.

Etiketler; #polislere küfür #küfür #fatih altaylı
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