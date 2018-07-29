Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni parti kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanda İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesi verilecek partinin adının 'Yeni Refah' ya da 'Yeniden Refah' olması bekleniyor.

Türk siyaset tarihine adını Başbakan olarak yazdıran merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın yeni bir parti kurmak çalışmalarını sürdürüyor.



Yurt genelinde Millî Görüşçülerle toplantılar yaptığı bilinen oğul Erbakan'ın yeni kuracağı partinin adı da belli oldu.



Partinin kuruluş dilekçesinin yakında İçişleri Bakanlığına verilmesi bekleniyor.



Parti için düşünülen adın ise 'Yeni Refah' ya da 'Yeniden Refah' olduğu belirtiliyor.



ulusal.com.tr