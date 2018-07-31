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Fatih savaş alanına döndü

İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde başlayan kavga, kanlı çatışmaya dönüştü. Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Fatih savaş alanına döndü

İstanbul Fatih'te ortalık karıştı, bıçak ve silahlar kullanıldı. Tartışma ile başlayan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 

Olay, Fatih'in Mollagürani Mahallesi Muratpaşa Sokağı'nda akşam saatlerinde yaşandı. 

Çıkış nedeni henüz belli olmayan kavga nedeniyle sokaklar, bir anda savaş alanına döndü.

Sokakta başlayan kavga zaman zaman çevredeki dükkanların içine kadar taşındı. Dükkanın içinde yaşanan arbedede 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ambulansla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan ağır yaralı bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler; #fatih
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