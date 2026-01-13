Fatih sokaklarını mesken tutmuştu... 3 kişinin çantasını çalan Şilili hırsız Bağcılar'da yakalandı

İstanbul'da emniyet birimlerini harekete geçiren olaylar silsilesi, Fatih ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgeyi mesken tutan bir şüpheli, farklı tarihlerde vatandaşların dalgınlığından faydalanarak çantalarını çaldı.

Mağdurların şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

Polis kayıtlarına giren ilk olay, 3 Ocak 2026 tarihinde Fatih Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi üzerinde yaşandı. Müşteki M.H., içerisinde yaklaşık 500 euro değerindeki cep telefonu ve çeşitli kartlarının bulunduğu çantasını çaldırdı.

Bu olaydan iki gün sonra, 5 Ocak 2026 tarihinde ise aynı gün içinde iki hırsızlık daha gerçekleşti. İlk olarak Hocapaşa Mahallesi Muradiye Caddesi üzerindeki bir iş yerinde T.D.'ye ait çanta çalındı. Çantanın içerisinde 2 bin euro, yaklaşık 6 bin Türk lirası, pasaportlar ve çeşitli kartlar bulunduğu belirlendi. Aynı günün devamında, Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir restoranın girişinde üçüncü vaka yaşandı. Yankesicilik yöntemiyle M.E.S.'ye ait çantayı alan şüpheli; 700 TL, 50 dolar, 50 dinar, bin 200 şekel, cep telefonu, banka kartları ve kimliklerle birlikte kayıplara karıştı.

BAĞCILAR'DA YAKALANDI

Hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı belirlendi. Kamera görüntülerini ve saha istihbaratını değerlendiren polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayların failinin Şili uyruklu, 37 yaşındaki Carlos Andres V.P. olduğu anlaşıldı.

Şüphelinin izini süren ekipler, 8 Ocak Perşembe günü Bağcılar ilçesinde operasyon düzenleyerek Carlos Andres V.P.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca 3 ayrı dosya kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.