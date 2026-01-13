Fatih sokaklarını mesken tutmuştu... 3 kişinin çantasını çalan Şilili hırsız Bağcılar'da yakalandı

İstanbul’un tarihi ilçesi Fatih’te, kısa aralıklarla üç farklı kişinin çantasını çalarak binlerce liralık vurgun yapan şüpheli, güvenlik kameralarındaki detaylı inceleme sonucu tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fatih sokaklarını mesken tutmuştu... 3 kişinin çantasını çalan Şilili hırsız Bağcılar'da yakalandı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul'da emniyet birimlerini harekete geçiren olaylar silsilesi, Fatih ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgeyi mesken tutan bir şüpheli, farklı tarihlerde vatandaşların dalgınlığından faydalanarak çantalarını çaldı.

Mağdurların şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

Polis kayıtlarına giren ilk olay, 3 Ocak 2026 tarihinde Fatih Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi üzerinde yaşandı. Müşteki M.H., içerisinde yaklaşık 500 euro değerindeki cep telefonu ve çeşitli kartlarının bulunduğu çantasını çaldırdı.

Bu olaydan iki gün sonra, 5 Ocak 2026 tarihinde ise aynı gün içinde iki hırsızlık daha gerçekleşti. İlk olarak Hocapaşa Mahallesi Muradiye Caddesi üzerindeki bir iş yerinde T.D.'ye ait çanta çalındı. Çantanın içerisinde 2 bin euro, yaklaşık 6 bin Türk lirası, pasaportlar ve çeşitli kartlar bulunduğu belirlendi. Aynı günün devamında, Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir restoranın girişinde üçüncü vaka yaşandı. Yankesicilik yöntemiyle M.E.S.'ye ait çantayı alan şüpheli; 700 TL, 50 dolar, 50 dinar, bin 200 şekel, cep telefonu, banka kartları ve kimliklerle birlikte kayıplara karıştı.

BAĞCILAR'DA YAKALANDI

Hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı belirlendi. Kamera görüntülerini ve saha istihbaratını değerlendiren polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayların failinin Şili uyruklu, 37 yaşındaki Carlos Andres V.P. olduğu anlaşıldı. 

Şüphelinin izini süren ekipler, 8 Ocak Perşembe günü Bağcılar ilçesinde operasyon düzenleyerek Carlos Andres V.P.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca 3 ayrı dosya kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da can pazarı: Fırtınada denize giren 2 çocuğu vatandaşlar kurtardıAntalya'da can pazarı: Fırtınada denize giren 2 çocuğu vatandaşlar kurtardıYurt
Bankaların faiz yarışında kazanan belli oldu! İşte 600 bin liranızı en çok değerlendiren o bankalarBankaların faiz yarışında kazanan belli oldu! İşte 600 bin liranızı en çok değerlendiren o bankalarEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul fatih hırsızlık
Günün Manşetleri
Savcı, hakim olan eski eşini vurdu!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında
"Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım"
İstanbul ve Kocaeli'de şafak operasyonu!
'Teyakkuz halindeyiz!' İşte kapanan yollar ve son durum...
1.6 ton uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi
Avukatlara dev finansman desteği
Gençlerin önünü açacak projede detaylar netleşti
'Yeni nesil' çetenin yöntemi kan dondurdu
Kara kuvvetleri'ndeki milyonluk vurguna 21 gözaltı
Çok Okunanlar
Bankaların faiz yarışında kazanan belli oldu! Bankaların faiz yarışında kazanan belli oldu!
İstanbul ve Ankara dahil 58 il buz kesecek! İstanbul ve Ankara dahil 58 il buz kesecek!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Velilerin dikkatine! Artık sadece notlara bakılmayacak: İşte yeni sistem Velilerin dikkatine! Artık sadece notlara bakılmayacak: İşte yeni sistem
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!