Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gözden kayboldu! İstanbul'da sürücülere son dakika "Sis ve pus" uyarısı

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde, kent genelinde kasvetli ve zorlu hava şartları etkisini gösteriyor.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde, kent genelinde kasvetli ve zorlu hava şartları etkisini gösteriyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren megakenti esir alan yoğun sis ve sağanak yağış, hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde etkisini artıran sis tabakası, şehrin simgelerini adeta görünmez kıldı. Görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesiyle birlikte, boğaz hattı boyunca yükselen çok katlı binalar ve gökdelenler sis bulutlarının içinde kayboldu. Şehrin iki yakasını bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de büyük bir kısmı yoğun pus ve sis nedeniyle gözden kayboldu, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Hava Kapalı, Yağmur ve Pus Sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da gün boyunca gökyüzü tamamen kapalı olacak. Kent genelinde yağmur geçişleri ve puslu havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri seviyesinde, 20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bayram tatilini dışarıda geçirmek isteyen vatandaşların ve trafiğe çıkacak sürücülerin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

