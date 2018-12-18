Fatih'te petshop deposunda meydana gelen patlamada, bir kişi yaralandı.

Seyitömer Mahallesi Hüseyin Kazım Sokak'taki bir petshop deposunda patlama meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Patlama sonucu yaralanan bir iş yeri çalışanı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.



Patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.