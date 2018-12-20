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Fatih'te trafik kazası: 4 yaralı

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, yaralılar arasında bulunan 8 aylık hamile kadın için vatandaşlar seferber oldu.

Fatih'te trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Bayrampaşa istikametine seyreden Rüstem T. yönetimindeki 34 FS 5493 plakalı minibüs, Wasim H.'nin kullandığı 34 JZ 5803 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 8 aylık hamile Raghan C., Malak M., Maram M. ile minibüs şoförü Rüstem T. yaralandı.

Otomobilde sıkışan hamile kadın için çevredekiler seferber olurken, Raghan C. olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #fatih #yaralı #kaza #trafik akzası #Hamile
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