Fatih'te "anneme küfür ettin" kavgası! 18 yaşındaki arkadaşını kalbinden bıçakladı

Fatih Seyyid Ömer Mahallesi İlyaszade Sokak'ta dün akşam iki arkadaş arasında başlayan tartışma, bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. İddiaya göre S.T.A. ile arkadaşı Ensar Sezgin (18) arasında sözlü tartışma çıktı. S.T.A., tartışma sırasında annesine küfür edildiği gerekçesiyle arkadaşı Sezgin'i kalbinden bıçakladı.

Bıçaklanan Ensar Sezgin, olay yerinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genci ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Sezgin kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ KAÇTI, KISA SÜREDE YAKALANDI

Bıçaklama olayının ardından olay yerinden kaçan S.T.A., polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

MAHALLELİDEN TEPKİ: "GENÇLERE YAZIK"

Olayın yaşandığı sokakta oturan Metehan Kemal Usta, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Annesine küfür edildiği için cinayet işlenmiş. Yani çok korkunç bir durum. Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarına devam ediyordu. Apartmandan çıktığım esnada kapıda polis ekipleri bekliyordu"

Bir başka mahalle sakini ise güvenlik kamerası eksikliğine dikkat çekerek "Buraya güvenlik kamerası şart. Akşam polisler kamera aradı ama bulamadılar. Çok kötü bir olay. Gençlere yazık, öbürünün de hayatı mahvoldu. Ne oldu hayatı karardı" ifadelerini kaydetti.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.