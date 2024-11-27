Fatih’te ayakkabı atölyesinde yangın paniği

Olay, saat 22.00 sıralarında Şehsuvarbey Mahallesi Yeni Bahar Sokak’ta meydana geldi. Üç katlı bir ayakkabı imalathanesinin arkasındaki depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, üst katlara sıçrayarak tehlike yarattı. Çalışanların kendi çabaları yetersiz kalınca durum itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.