Fatih'te bir iş yeri yandı: 4 kişi hayatını kaybetti

Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde pide üretimi yapılan iş yerinde önceki gece çıkan yangında yaralanan 6 kişiden Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa, Abdulkadir Erboğa ve Mehmet Erboğa, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Memleketleri Mardin'den çalışmak için İstanbul'a geldikleri öğrenilen ve akraba oldukları belirtilen 4 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından hastaneden alınarak Mardin'e getirildi.

Merkez Artuklu ilçesi Kabala Mahallesinde İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in kıldırdığı cenaze namazlarının ardından Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa aile mezarlığında defnedildi.

Hastanede sonradan vefat eden Abdulkadir Erboğa’nın cenazesinin ise henüz Mardin’e ulaşmadığı öğrenildi.