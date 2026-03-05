Fatih'te dehşet anları: Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Olay, Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüdüğü sırada Semiha D'ye, bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda ağır yaralanan Semiha D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Semiha D'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan kadın, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra izini kaybettiren şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.