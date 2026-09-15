Fatih'te döviz bürosunda silahlı dehşet! 2 ölü, 2 yaralı: İş hanında kurşun yağdırdı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir iş hanı içerisinde faaliyet gösteren döviz bürosunda başlayan alacak verecek tartışması silahlı çatışmaya dönüştü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Fatih'te döviz bürosunda silahlı dehşet! 2 ölü, 2 yaralı: İş hanında kurşun yağdırdı
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Müşteri ile iş yeri sahibi arasında çıkan kavga sırasında peş peşe ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlar 4 kişiye isabet etti. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri kaçmaya çalışan 1 şüpheliyi silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

SOFÇUHAN İŞ HANI İÇİNDE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Kanlı olayın yaşandığı adreste meydana gelen gelişmeler şu şekilde aktarıldı:

Olay, Fatih ilçesindeki Sofçuhan İş Hanı'nda bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi.
İş yeri sahibi ile içeri giren bir müşteri arasında ticari anlaşmazlık ve alacak verecek meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri silahına sarılarak art arda ateş açtı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ, BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Silah sesleri üzerine iş hanında büyük panik yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi:

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, vücutlarına mermi isabet eden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 2 kişi ise sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştiren 1 şüpheli, asayiş ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çevreyi güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri olay yeri inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

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