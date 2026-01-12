Fatih'te güpegündüz dehşet! Eve ateş açan saldırgan tutuklandı

Olay, 6 Ocak günü İstanbul’un Fatih ilçesi Seyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından bir eve, henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açıldı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ, KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 20 yaşındaki B.A. olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, aynı gün Fatih ilçesi Mevlanakapı Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Gözaltına alınan B.A.'nın ikametinde yapılan aramalarda, saldırıda kullanılan ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. B.A., çıkarıldığı hakimlikçe 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah veya ateşli mermi bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.