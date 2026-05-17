Fatih’te İETT otobüsünde can pazarı! İnşaat demiri tabanı delip yolcuya saplandı

Daralan yolda ilerlemeye çalışan İETT otobüsünün altına giren dev inşaat demiri, taban sacını delerek yolcu kabinine saplandı. O sırada koltukta oturan talihsiz bir kadın yolcu, tabandan fırlayan demir nedeniyle ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

OTOBÜSÜN ALTINDAN GİRİP TAVANINDAN ÇIKTI

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 1785 plakalı İETT otobüsünün şoförü, yol kenarına park eden araçlar nedeniyle daralan caddeden geçmeye çalıştı. Bu esnada yol kenarındaki kaldırımda bulunan ve korumasız şekilde bırakılan inşaat demirleri, kör nokta açısıyla hareket eden otobüsün altını adeta mızrak gibi deldi. Koltuğun altından girip otobüsün tavanına kadar uzanan ve oradan da şoför kabinine kadar kıvrılan dev demir, içerideki yolculara büyük bir dehşet yaşattı.

KADIN YOLCUNUN AYAĞINA SAPLANDI: İTFAİYE KESTİ

Demirin otobüsün tabanını delip fırladığı noktadaki koltukta oturan kadın yolcu, ayağına saplanan demirle kanlar içinde kaldı. Yolcuların panik ve çığlıkları üzerine şoför otobüsü durdururken, olay yerine acil şifalar için sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün gövdesine saplanan dev inşaat demiri ise ancak itfaiye ekiplerinin demir kesme makaslarıyla yürüttüğü titiz çalışma sonucunda çıkarılabildi.

FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINDA, CADDE TEMİZLENDİ

Kazanın ardından sokakta geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazaya sebebiyet veren inşaat demirlerini yol kenarında bırakan inşaat firmasının yetkilisini, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazaya tanıklık eden mahalle esnafı Ümit Çelik, "Yolun karşısına araç park edildiği için otobüs mecburen sağa yanaştı ve açıkta bırakılan demirin üzerinden geçti. Demir alt tabanı delip kadının bacağına saplandı, dehşet vericiydi" dedi. Kazaya neden olan ve yol kenarında tehlike saçan diğer demirler ise olay yerine çağrılan kepçe vasıtasıyla caddeden temizlendi.