Fatih'te kira krizi kanlı bitti: Ev sahibini sokak ortasında vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Olay, 9 Aralık günü öğle saatlerinde Fatih'in Yedikule Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi Recep Hakan Emül (59), sokak üzerinde kiracısı olduğu iddia edilen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kiracısı tarafından silahla vurulan Emül, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı Emül, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinden hızla kaçan zanlıyı yakalamak üzere kapsamlı bir çalışma başlattı.

CİNAYET ZANLISI SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, şüpheli Mustafa H.N.'nin (43) kimliğini ve kaçış istikametini kısa sürede belirledi.

Zanlı, cinayet olayının ertesi günü, yani 10 Aralık'ta, Beyoğlu'nda düzenlediği operasyonla kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimlerine getirilen şüpheli Mustafa H.N.'nin, yapılan sorgulamasında 13 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Öte yandan, maktul Recep Hakan Emül'ün eşinin ise ekiplere bilgi amaçlı verdiği ifadede, olayın temelinde geçmişten gelen husumet ve kira anlaşmazlığının yattığını beyan ettiği öğrenildi.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin ev sahibine silahla ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtığı anlar da yer alıyor.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa H.N., cinayet suçlamasıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.