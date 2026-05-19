Fatih’te korkunç kaza! İETT otobüsüne çarpan skuter sürücüsü metrelerce sürüklendi

İstanbul'un Fatih ilçesi Eminönü bölgesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, durak yaklaşımında skuter sürücüsüyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

OTOBÜSÜN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Olay, saat 13.30 sıralarında Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde yer alan Kantarcılar otobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerlemekte olan İETT otobüsünün hemen arkasında seyreden skuter sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dengesi bozularak yere düşen sürücü, o sırada hareket halinde olan otobüse çarptı ve aracın altında kalarak bir süre sürüklendi.

Korkunç kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar, bir yandan da yaralının yardımına koştu. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı skuter sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza sonrası yerde yatan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştiren esnaf Bünyamin Çakmak, olay anında ve sonrasında yaşananları şu sözlerle aktardı: "Kazanın olduğu sırada ben içerideydim. Sese doğru dışarı çıktım. Dışarıya çıktığımda arkadaş yerde yatıyordu. Hemen müdahale ettik, yatırdık. Başına biraz su döktük ama içirmedik. Halk otobüsüyle birlikte yaklaşık 10 metre sürüklendiler. Umarım sağlığına yeniden kavuşur. Yerde yatarken bilinci kapalı gibiydi. Şoku atlatsın diye soğuk suyla müdahale etmeye çalıştık. Bilinci tam yerinde değildi, sürekli ayağa kalkmaya çalışıyordu. İlk yardım müdahalesinde bulunduk, ardından ambulansı aradık. Ekipler gelip aldı. Kaza anını görmedim, sadece halk otobüsüyle birlikte sürüklendiklerini gördüm"

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği Kantarcılar otobüs durağı çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.