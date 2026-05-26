Fatih'te otel yangını! Odasında mahsur kalan müşteri hayatını kaybetti

Fatih'te üç katlı bir otelde sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 32 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar
Fatih ilçesine bağlı Molla Gürani Mahallesi Topkapı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 3 katlı bir otelde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını ve binadan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen ihbar üzerine adrese hızla intikal eden polis ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çabaları sonucu alevler tamamen söndürülürken, tehlikenin bertaraf edilmesinin ardından bina içerisinde arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin otel odalarında yaptığı kontroller neticesinde acı bir tabloyla karşılaşıldı.

ODASINDA BULUNAN 32 YAŞINDAKİ ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemelerde, yangın sırasında otel odasında bulunan 32 yaşındaki bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sağlık ve polis ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yaşamını yitiren şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından polis ekipleri kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Ekipler, oteldeki yangının çıkış sebebini net bir şekilde tespit etmek için başlattıkları detaylı çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

