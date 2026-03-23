Fatih'te vahşet! Eşini öldürüp evi ateşe verdi

İstanbul'un Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta dün akşam saat 23.40 sıralarında bir kadın cinayeti ve kundaklama olayı meydana geldi. Evde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. (30), eşi Semanur Algül'ü (29) öldürdü ve ardından 4'üncü katta oturdukları daireyi ateşe verip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürürken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, gece saatlerinde çiftin yaşadığı apartman dairesinde gerçekleşti. Semanur Algül ile eşi H.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.A., eşi Semanur Algül'ü öldürdü. İddiaya göre şüpheli şahıs, cinayetin hemen ardından bulundukları daireyi ateşe verdi.

Daireden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye görevlileri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

KÜLE DÖNEN DAİREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından küle dönen dairede inceleme yapan ekipler, Semanur Algül'ün cansız bedenine ulaştı. Olaya ilişkin geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ekipleri, cinayeti işledikten ve evi yaktıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli H.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Semanur Algül'ün cenazesi, olay yerindeki ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.