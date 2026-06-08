Fatih'te yürekleri yakan olay! Metrelerce sürüklendi: Seferler aniden durduruldu

İstanbul Fatih'te tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana geldi.

Hatta ilerleyen tramvay, Laleli durağında 6 yaşındaki Muhammed M. M'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen talihsiz çocuk, aracın altında kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ: ACI HABER GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde, tramvayın altında kalan Muhammed M. M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Meydana gelen feci kaza, ulaşımda da aksamalara yol açtı. Kaza nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir süre aksayan seferler, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.