Feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
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 Kaza, akşam saatlerinde Yaka Mahallesi’nde Kuzey Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Aydın Kaya yönetimindeki 06 CHD 520 plakalı Mazda marka pikap, karşı yönden gelen Ahmet Tan'ın kullandığı 34 GVA 053 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Aydın Kaya ve Ahmet Tan ile birlikte Muhlis Tuncel olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan İ.A., M.K., O.K. ve A.T. ise bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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