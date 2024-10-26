Feci kaza: Baba kurtarılamadı, oğlu ağır yaralı

Kazada sürücü Yasin Ç. (42) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 5 yaşındaki oğlu M.T.Ç. yaralandı. Olay, Sarılar Mahallesi’nde, Yasin Ç.'nin kullandığı 41 AG 811 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bir ağaca çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlk müdahalesi yapılan küçük çocuk M.T.Ç., durumu ciddileşince Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.