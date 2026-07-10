Feci kaza dede ve torununu hayattan kopardı: Hastane önünde gözyaşları sel oldu...

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Muzaffer Özdemir ile 12 yaşındaki torunu Cihat Özdemir, doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayı yaralı olarak atlatan diğer torunlar M.E. Özdemir (13) ve Ahmet Özdemir'in (18) hastanedeki tedavilerine ise devam ediliyor.