Feci kaza dede ve torununu hayattan kopardı: Hastane önünde gözyaşları sel oldu...
Muş'un Bulanık ilçesinde kamyon ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 70 yaşındaki sürücü ve 12 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.
Kaza, Bulanık-Malazgirt kara yolunun Rüstemgedik beldesi yol ayrımında meydana geldi. Muzaffer Özdemir (70) idaresindeki 45 ABF 049 plakalı kamyonet, karşı istikametten gelen ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 BDK 205 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle ağır hasar alan kamyonetteki sürücü Muzaffer Özdemir ve yanındaki üç torunu bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dede ve üç torununu sıkıştıkları yerden çıkararak ambulanslara aldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hızla Bulanık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Muzaffer Özdemir ile 12 yaşındaki torunu Cihat Özdemir, doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayı yaralı olarak atlatan diğer torunlar M.E. Özdemir (13) ve Ahmet Özdemir'in (18) hastanedeki tedavilerine ise devam ediliyor.
Kazanın duyulmasının ardından Özdemir ailesi ve yakınları Bulanık Devlet Hastanesi'ne gitti. Ölüm haberini alan aile üyeleri hastane önünde sinir krizi geçirdi. Güvenlik güçleri, kazaya karışan kamyon sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş çaplı soruşturma yürütüyor.