Feci kaza: İki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Muğla-Marmaris kara yolunun Taşhan mevkisinde meydana geldi. Marmaris yönünde seyir halindeki 35 yaşındaki Hasan Kırcaali yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kazada yaralanan Hasan Kırcaali (35), Miray Kırcaali (10) ve Cesur Kırcaali'yi (7) Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ne yazık ki, Miray ve Cesur'un tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.