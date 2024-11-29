Feci kaza: İki çocuk hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu iki çocuk hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Feci kaza: İki çocuk hayatını kaybetti
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Kaza, Muğla-Marmaris kara yolunun Taşhan mevkisinde meydana geldi. Marmaris yönünde seyir halindeki 35 yaşındaki Hasan Kırcaali yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kazada yaralanan Hasan Kırcaali (35), Miray Kırcaali (10) ve Cesur Kırcaali'yi (7) Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ne yazık ki, Miray ve Cesur'un tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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