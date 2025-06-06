Feci kaza! Konya’da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 10’u ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Feci kaza! Konya’da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Kaza, Adana-Konya kara yolu Çakmaklı mevkisinde meydana geldi. B.İ. idaresindeki Lüks Ereğli firmasına ait 42 ERG 53 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, otobüsteki yolculardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 26 yolcudan 10’unun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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