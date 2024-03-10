Feci kaza: Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 kişi...

Van’ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Feci kaza: Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 kişi...

Van’ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, D300 yolu Aşağı Mollahasan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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