Feci kaza, otomobil durağa daldı: Çok sayıda yaralı var!
Gaziantep'te direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada 3’ü durakta otobüs bekleyen, toplam 5 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı’nda meydana geldi. R.S. idaresindeki 01 BY 024 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü R.S., yanındaki yolcu ve durakta bekleyen 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.