Feci kaza: Otomobil şarampole devrildi

Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada, Hamza D. yönetimindeki 25 AAT 157 plakalı otomobil, Erzurum-Ardahan kara yolunda Dutlu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sonucu sürücü Hamza D. ile araçta bulunan Mert Tunahan Y., Ekin Y. ve Arda Şükrü A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.