Feci kaza: Otomobil traktör römorkuna çarptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil traktör römorkuna çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi ağır yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Feci kaza: Otomobil traktör römorkuna çarptı
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Kaza, Kadirli-Sumbas kara yolunun Yusuf İzzettin köyü yakınlarında yaşandı. İsmail K. yönetimindeki 80 ADG 530 plakalı otomobil, Musa C'nin kullandığı 04 P 3292 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Hasan K. (19), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ancak sağlık ekipleri genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan her iki sürücü, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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