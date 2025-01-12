Feci kaza: Uyarı levhası koymaya çalışan sürücü otobüsün çarpmasıyla can verdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen bir kazada, hasarlı kazaya karışan sürücü, yola uyarı levhası koymak isterken şehirlerarası otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Feci kaza: Uyarı levhası koymaya çalışan sürücü otobüsün çarpmasıyla can verdi
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Otoyolun Sarıyer geçişinde ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil, hasarlı bir kazaya karıştı. Kazanın ardından sürücü, yola uyarı levhası koymak amacıyla yolun kenarına indi. Ancak, aynı yönde seyreden bir şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüye çarptı. Sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otobüs şoförü, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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