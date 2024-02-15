Feci kaza! Yozgat’ta otobüs kazası: 23 kişi...

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kayseri-Yozgat karayolu Merkez ilçeye bağlı Battal köyü yakınlarında meydana geldi. M.K. (54) yönetimindeki MİS Turizm firmasına ait 05 AFC 103 plakalı yolcu otobüsü dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yoldan çıkarak boş alanda devrildi. Araçta bulunan 19 yolcu yaralandı. 4 yolcunun durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine taşındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.