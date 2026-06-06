Feci kazada ağır yaralanmıştı! 17 yaşındaki gençten 5 gün sonra kahreden haber

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir servis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki scooter sürücüsü Muhammet Serkan Akyılmaz yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Feci kazada ağır yaralanmıştı! 17 yaşındaki gençten 5 gün sonra kahreden haber
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Olay, 1 Haziran günü Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yer alan Yenigün Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, kırmızı ışık ihlali yapan Y.Ç. kontrolündeki 54 S 2474 plakalı servis aracı, o sırada scooter kullanan 17 yaşındaki Muhammet Serkan Akyılmaz'a çarptı. Servis aracı, scooter sürücüsüne çarptıktan sonra duramayarak karşı yönden gelen G.Ç. idaresindeki otomobile de vurdu.

BÖLGEYE İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Meydana gelen kaza sonucunda servis aracı sürücüsü Y.Ç. ve otomobil sürücüsü G.Ç. hafif şekilde yaralandı. Scooter kullanan Akyılmaz ise çarpmanın etkisiyle ağır yara aldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza bölgesine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra, tedbir amacıyla itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tüm yaralılar hastaneye sevk edildi.

5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazanın ardından durumu ağır olan Muhammet Serkan Akyılmaz, sevk edildiği hastanede hemen tedavi altına alındı. Yoğun bakım sürecine alınan 17 yaşındaki genç, doktorların beş gün boyunca yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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