Feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu! Düzce’de 4 can kaybı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile patpatın karıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu.
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Akçakoca ilçesi Akkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, tırın "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER AÇIKLANDI
Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Patpat sürücüsü Hasan Cumhur, Perçin Dayan, Lütfü Demir ve Masum Demir hayatını kaybetti.
9 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kazada yaralanan 9 kişinin tedavisi Düzce'deki hastanelerde devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı