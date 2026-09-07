Feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu! Düzce’de 4 can kaybı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile patpatın karıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu! Düzce’de 4 can kaybı
Yayınlanma:

Akçakoca ilçesi Akkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, tırın "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER AÇIKLANDI

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Patpat sürücüsü Hasan Cumhur, Perçin Dayan, Lütfü Demir ve Masum Demir hayatını kaybetti.

9 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan 9 kişinin tedavisi Düzce'deki hastanelerde devam ediyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mahkemede fenalaşıp bayıldıBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mahkemede fenalaşıp bayıldıGündem
17 yaşındaki çocuğa parkta saldırı! 3 çocuk gözaltına alındı17 yaşındaki çocuğa parkta saldırı! 3 çocuk gözaltına alındıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

düzce
Günün Manşetleri
Tır ile patpat çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
15 bin kiralık konut başvurusu 14 Eylül'de başlayacak
71 ilde dev uyuşturucu operasyonu!
Veyis Ateş ilk duruşmada tahliye edildi
Almanya seçimlerini silip süpüren AfD'ye tebrik!
AHBAP Derneği'ne dev operasyon!
İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatıyor mu? "
Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti!
Antalya'da alevlerle amansız mücadele!
Valizlerden 70 milyon liralık uyuşturucu çıktı!
Çok Okunanlar
Depolar alev aldı: Rekor zammın ardından pompa fiyatları güncellendi! Depolar alev aldı: Rekor zammın ardından pompa fiyatları güncellendi!
Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak!
Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti! Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti!
8 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 8 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?