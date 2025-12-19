Feci kazada otomobil yayalara daldı: Baba “kızıma kim vurdu” diyerek kriz geçirdi
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araç kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralı kızının başına gelenleri gören baba olay yerinde otomobillere tekme attı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazası, kaldırımda yürüyen yayaların yaralanmasıyla sonuçlandı. Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi’nde iki otomobilin çarpışması sonrası yaşananlar çevrede paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, S.G. yönetimindeki 34 NFP 218 plakalı Fiat marka otomobil ile İ.Y. idaresindeki 38 AKS 565 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fiat marka araç, kaldırımda bulunan E.G.Y. ve S.G.’ye çarptı.
Kazada, 38 AKS 565 plakalı otomobilin sürücüsü İ.Y., diğer otomobilde bulunan bir yolcu ile birlikte kaldırımda bulunan iki yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BABA OLAY YERİNDE SİNİRLERİNE HÂKİM OLAMADI
Öte yandan, kaldırımda dururken otomobilin çarpması sonucu yaralanan S.G.’nin babası A.G. de olay yerine geldi. Kızının yaralandığını öğrenen baba, “Kızıma kim vurdu?” diyerek tepki gösterdi.
A.G.’yi polis ekipleri sakinleştirmeye çalışırken, baba kazaya karışan otomobilleri tekmeleyerek öfkesini dile getirdi.