Feci kazada otomobil yayalara daldı: Baba “kızıma kim vurdu” diyerek kriz geçirdi

Kazada, 38 AKS 565 plakalı otomobilin sürücüsü İ.Y., diğer otomobilde bulunan bir yolcu ile birlikte kaldırımda bulunan iki yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.