Feci motosiklet kazası! Emniyet şeridindeki otobüse çarpan Erhan Yaman hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde, arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen bir yolcu otobüsüne arkadan çarpan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bölge trafik ve asayiş ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

ARIZALANAN YOLCU OTOBÜSÜ EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKİLDİ

Kan donduran kaza, 9 Haziran 2026 Salı günü saat 09.30 sıralarında Ünye Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mahallesi Liman Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk adli bilgilere göre, Ordu istikametine seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 52 AAD 321 plakalı yolcu otobüsü teknik bir arıza yaptı. Sürücü M.A., hem yolcuların güvenliğini sağlamak hem de trafiği tehlikeye düşürmek amacıyla aracı emniyet şeridine çekerek durdurdu.

ARIZA GİDERİLİRKEN ARKADAN ÇARPTI: 60 METRE SÜRÜKLENDİ

Otobüsteki teknik arızanın giderilmesi için çalışma yürütüldüğü esnada, aynı istikamette ilerlemekte olan Erhan Yaman (39) idaresindeki 52 ADN 606 plakalı motosiklet, emniyet şeridindeki otobüsü fark edemeyerek arkadan hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet kontrolünü kaybederken, sürücü Erhan Yaman yolda yaklaşık 60 metre boyunca sürüklenerek ağır yaralandı.

Hastanede Acı Haber: Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Yoldaki diğer sürücülerin ve otobüs personellerinin durumu saniyeler içinde bildirmesi üzerine olay yerine acil kodlu polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erhan Yaman, sağlık görevlilerinin kaza mahallindeki ilk tıbbi müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde hemen yoğun bakıma alınan talihsiz sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sahil yolunda trafik akışını kontrollü olarak tek şeritten sağlarken, kazaya karışan otobüs ve motosiklet çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı, otobüs sürücüsü M.A.'nın ifadesine başvurulması ve kazanın kesin kusur oranlarının belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.