Feci otobüs kazası: 2 ölü, 16 yaralı

Kaza, Erzurum-Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde, saat 00.20 sularında meydana geldi. Çayeli-Mersin seferini yapan ve içinde personel dahil 23 kişinin bulunduğu otobüs, kaygan zemin sebebiyle devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum-Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde, Çayeli-Mersin seferini yapan bir yolcu otobüsü kar yağışı ve buzlanma sebebiyle devrilmiştir. Maalesef 2 vatandaşımız vefat etmiştir. Yaralı 16 yolcumuzun tedavilerine Karlıova Devlet Hastanesinde başlanmış olup, durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine sevk edileceklerdir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kazanın ardından, yaralı yolcuların tedavileri hızla başlatıldı. Durumu ciddi olan yolcular, Karlıova Devlet Hastanesi’nden Bingöl Devlet Hastanesi’ne naklediliyor.

Olayda yaşamını yitiren vatandaşların kimlik bilgileri henüz açıklanmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.