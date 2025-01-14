Feci zincirleme kaza! 31 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Feci zincirleme kaza! 31 yaralı
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Olay, Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. İki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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