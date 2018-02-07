Koçarlı ilçesinde engelli 2 kızı ile 85 yaşındaki yatalak annesine bakan Süleyman Güngör'e yardım eli uzandı

Aydın'da, eşinden ayrıldıktan sonra engelli 2 kızı ile 85 yaşındaki yatalak annesine bakan Süleyman Güngör'e yardım eli uzatıldı.



Koçarlı ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan 54 yaşındaki Güngör'ün, 19 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra 2'si engelli 4 çocuğu ve annesiyle 2 odalı bir evdeki yaşam mücadelesinin Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilmesinin ardından aileye destek geldi.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri evinde ziyaret ettikleri Süleyman Güngör'ün sorunlarını dinledi ve ailenin eksikliklerinin giderilmesi için gerekli notları aldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk de eve gidip aile ile görüştü.



Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede böyle bir ailenin olduğunu Anadolu Ajansı sayesinde öğrendiklerini söyledi.



Hemen muhtarla irtibata geçerek acil ihtiyaçlarını karşılamaya karar verdiklerini belirten Mutlu Öztürk, bundan sonra da yardımlarının devam edeceğini vurguladı.



Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İlker Aşkın öncülüğündeki ilçe esnafı da kıyafet, çamaşır makinesi ve koltuk gibi yardımlarda bulundu.



Çok sayıda kişinin kendisine ulaştığını aktaran Süleyman Güngör ise "Çok duygulandım. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin. Yine de halimize bin şükür. Bizleri çok mutlu ettiniz." ifadelerini kullandı.