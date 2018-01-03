banner962
Başbakan Yıldırım'ın acı günü
Başbakan Yıldırım'ın acı günü
Spotify hakkında flaş karar
Spotify hakkında flaş karar
Vida'nın 'Come to Beşiktaş' dediği yıldız oyuncu
Vida'nın 'Come to Beşiktaş' dediği yıldız oyuncu
FLAŞ: Görevden alındı! Yarine gelen isim...
FLAŞ: Görevden alındı! Yarine gelen isim...

Fedakar doktor umut oldu

Hakkâri'de görev yapan Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Asude Uzdu, hastalarına sağlık hizmeti vermek için yoğun çaba sarf ediyor. Doktor Asude Uzdu, dışarı çıkamayan hastalarına evde sağlık hizmeti veriyor.

Fedakar doktor umut oldu

Hastaneye gelemeyen hastaların evine gidiyor, onlara şifa oluyor.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Asude Uzdu, 1.5  yıldır Hakkari Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor. Evinden çıkamayan hastalar için geçen yıl "Evde Fizik Tedavi" uygulaması başlattı. Doktor Uzdu, yatalak hastaların tek tek evlerine giderek rehabilitasyon uyguluyor.

Devlet Hastanesi'nde günde 90 hastayı muayene eden Asude Uzdu ve ekibi, bir yılda 100 hastaya evinde fizik tedavi uyguladı.  400 hasta ise servis araçları ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirilip tedavi edildi.

Başhekim Doktor Akay Edizsoy ise halka hizmet için canla başla çalıştıklarını söyledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Türkiye'nin 2017 yılı ihracat rakamları açıklandı
Sonraki Haber
TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.