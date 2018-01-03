Hakkâri'de görev yapan Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Asude Uzdu, hastalarına sağlık hizmeti vermek için yoğun çaba sarf ediyor. Doktor Asude Uzdu, dışarı çıkamayan hastalarına evde sağlık hizmeti veriyor.

Hastaneye gelemeyen hastaların evine gidiyor, onlara şifa oluyor.



Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Asude Uzdu, 1.5 yıldır Hakkari Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor. Evinden çıkamayan hastalar için geçen yıl "Evde Fizik Tedavi" uygulaması başlattı. Doktor Uzdu, yatalak hastaların tek tek evlerine giderek rehabilitasyon uyguluyor.



Devlet Hastanesi'nde günde 90 hastayı muayene eden Asude Uzdu ve ekibi, bir yılda 100 hastaya evinde fizik tedavi uyguladı. 400 hasta ise servis araçları ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirilip tedavi edildi.



Başhekim Doktor Akay Edizsoy ise halka hizmet için canla başla çalıştıklarını söyledi.





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